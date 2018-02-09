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February 9, 2018 / 5:34 AM / in 10 hours

BRIEF-Appvion Inc ‍Filed For Court Approval Of Stalking Horse Asset Purchase Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Appvion Inc:

* ‍FILED MOTION IN U.S. BANKRUPTCY COURT FOR APPROVAL OF A STALKING HORSE ASSET PURCHASE AGREEMENT BID FROM GROUP OF ITS LENDERS​

* ‍STALKING HORSE ASSET PURCHASE AGREEMENT BID FROM GROUP OF ITS LENDERS TO ACQUIRE SUBSTANTIALLY ALL OF APPVION‘S ASSETS IN A SALE PROCESS

* ‍AGREEMENT WITH PURCHASER PROVIDES A TOTAL CONSIDERATION OF $325 MILLION PLUS ASSUMPTION OF SUBSTANTIAL LIABILITIES​

* ‍COURT IS SCHEDULED TO CONSIDER PROPOSED BID PROCEDURES ON MARCH 1, 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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