Healthcare
April 6, 2020 / 8:01 AM / Updated an hour ago

BRIEF-APQ Global Cuts Management Bonus To 10% From 20%

1 Min Read

April 6 (Reuters) - APQ Global Ltd:

* CONTINUED TO EXPERIENCE DIFFICULT TRADING CONDITIONS AND VOLATILITY IN EMERGING MARKETS, RESULTING FROM COVID-19 PANDEMIC

* AS AT CLOSE OF BUSINESS ON 31 MARCH 2020, COMPANY’S ESTIMATE OF ITS UNAUDITED BOOK VALUE PER ORDINARY SHARE WAS 10.4 US DOLLAR CENTS

* HAS MET ALL ITS PAYMENT OBLIGATIONS TO VARIOUS COUNTERPARTIES AND IS NOT IN BREACH OF ANY DEBT COVENANTS.

* ANNOUNCES SUSPENSION OF DIVIDENDS PAID TO ORDINARY SHAREHOLDERS UNTIL FURTHER NOTICE;

* ANNOUNCES MANAGEMENT BONUS SCHEME TO BE CUT FROM 20% OF PROFITS TO 10%; Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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