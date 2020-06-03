Healthcare
June 3, 2020 / 1:39 PM / Updated 27 minutes ago

BRIEF-April Passenger Demand Plunged 94.3%

1 Min Read

June 3 (Reuters) -

* PASSENGER DEMAND IN APRIL (MEASURED IN REVENUE PASSENGER KILOMETERS OR RPKS), PLUNGED 94.3% COMPARED TO APRIL 2019 - IATA

* COUNTRIES ARE BEGINNING TO LIFT MOBILITY RESTRICTIONS. AND BUSINESS CONFIDENCE IS SHOWING IMPROVEMENT IN KEY MARKETS SUCH AS CHINA, GERMANY, AND THE US - IATA CEO

* APRIL INDUSTRY-WIDE PASSENGER LOAD FACTOR FELL BY 46.6PPTS COMPARED TO A YEAR AGO - IATA

* APRIL INDUSTRY-WIDE AVAILABLE SEAT KILOMETRES (ASKS) PLUMMETED BY 87% YEAR-ON-YEAR IN APRIL. - IATA Source text - bit.ly/2zZXUfv (Gdansk Newsroom)

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