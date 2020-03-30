Healthcare
March 30, 2020 / 9:50 PM / Updated 44 minutes ago

BRIEF-Aptinyx Reports Qtrly Loss Per Share $0.41

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Aptinyx Inc:

* APTINYX REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* APTINYX INC - ACTIONS TAKEN ON ONGOING CLINICAL STUDIES DUE TO COVID-19 PANDEMIC

* APTINYX INC - STRONG CASH POSITION FOLLOWING RECENTLY COMPLETED COMMON STOCK OFFERING PROVIDES RUNWAY INTO 2022

* APTINYX INC - HAS TEMPORARILY SUSPENDED ENROLLMENT OF NEW PATIENTS IN NYX-2925 PHASE 2B STUDIES

* APTINYX INC - QTRLY LOSS PER SHARE $0.41 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below