Healthcare
March 23, 2020 / 1:33 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Aptiv CEO Kevin Clark Says Economic Impact Of Coronavirus Will Last Months, Not Years, But These Will Be Tremendously Hard Months

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Aptiv PLC:

* APTIV CEO KEVIN CLARK SAYS WILL BEGIN RAMPING DOWN PRODUCTION, WILL PUT SALARIED EMPLOYEES ON FURLOUGHS & TEMPORARY LAYOFFS FOR 2 WEEKS - LINKEDIN POST

* APTIV CEO KEVIN CLARK SAYS ECONOMIC IMPACT OF CORONAVIRUS WILL LAST MONTHS, NOT YEARS, BUT THESE WILL BE TREMENDOUSLY HARD MONTHS

* APTIV CEO KEVIN CLARK SAYS MANY CUSTOMERS SUSPENDING PRODUCTION IN EUROPE & THE AMERICAS SIGNIFICANTLY IMPACTS CO & ITS SUPPLY CHAIN Source text: (bit.ly/2QGcwWz) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below