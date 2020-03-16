Healthcare
March 16, 2020 / 10:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Apyx Medical Corporation To Restate Previously Issued Financial Statements

1 Min Read

Apyx Medical Corp:

* APYX MEDICAL CORPORATION TO RESTATE PREVIOUSLY ISSUED FINANCIAL STATEMENTS

* APYX MEDICAL CORP - DECISION TO RESTATE SOME FINANCIAL STATEMENTS DUE TO AGGREGATION OF ERRORS IDENTIFIED BY MANAGEMENT AND NEW ACCOUNTING PERSONNEL

* APYX MEDICAL - WILL BE RESTATING FINANCIAL STATEMENTS FOR 12 MONTHS ENDED DEC, 31 2018 AND QTRLY STATEMENTS FOR 3 AND 9 MONTHS ENDED SEPT 30, 2018

* APYX MEDICAL CORP - WILL ALSO BE RESTATING ITS PREVIOUSLY ISSUED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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