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April 30, 2018 / 11:05 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Aqua America Announces Changes In Executive Leadership Team

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Aqua America Inc:

* AQUA AMERICA ANNOUNCES CHANGES IN EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM

* AQUA AMERICA - ANNOUNCED CHANGES IN SENIOR MANAGEMENT TEAM STEMMING FROM SCHEDULED RETIREMENT OF EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CFO DAVID SMELTZER

* SMELTZER WILL RETIRE IN OCTOBER

* DANIEL SCHULLER, WHO IS CURRENTLY SERVING AS EVP, STRATEGY AND CORPORATE DEVELOPMENT, WILL SUCCEED SMELTZER AS CFO

* MATTHEW RHODES WILL JOIN COMPANY TO FILL SCHULLER’S CURRENT ROLE AS EVP, STRATEGY AND CORPORATE DEVELOPMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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