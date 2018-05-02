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May 2, 2018 / 1:33 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Aqua Metals And Kanen Wealth Management Reach Agreement To Strengthen Co's Board

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Aqua Metals Inc:

* AQUA METALS AND KANEN WEALTH MANAGEMENT REACH AGREEMENT TO STRENGTHEN COMPANY’S BOARD AND MANAGEMENT TEAM

* AQUA METALS - UNDER AGREEMENT, AQUA METALS HAS EXPANDED BOARD FROM FIVE TO SIX DIRECTORS AND HAS APPOINTED KWM NOMINEES TO BOARD

* AQUA METALS - CO, KWM AGREED TO INSTITUTE “MAJORITY VOTING” POLICY FOR ELECTION OF DIRECTORS EFFECTIVE COMMENCING WITH 2019 ANNUAL MEETING

* AQUA METALS - SELWYN MOULD, WHO SERVED BRIEFLY AS CO’S INTERIM CEO, HAS AGREED TO STEP DOWN IMMEDIATELY FOLLOWING CO’S FILING OF ITS QUARTERLY REPORT

* AQUA METALS - STEVE COTTON REJOINS CO AS PRESIDENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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