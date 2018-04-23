FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 23, 2018 / 12:35 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Aqua Metals Announces Executive Management Succession And Board Enhancement

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Aqua Metals Inc:

* AQUA METALS ANNOUNCES EXECUTIVE MANAGEMENT SUCCESSION AND BOARD ENHANCEMENT

* AQUA METALS INC - STEPHEN CLARKE RESIGNS AS CEO UNDER PREVIOUSLY ANNOUNCED TRANSITION PLAN

* AQUA METALS INC - SELWYN MOULD, COMPANY CO-FOUNDER AND COO, APPOINTED AS INTERIM CEO

* AQUA METALS INC - CLARKE HAS ALSO RESIGNED AS CHAIRMAN OF BOARD AND DIRECTOR

* AQUA METALS INC - NOMINATING GOVERNANCE COMMITTEE HAS RECOMMENDED, AND FULL BOARD HAS AGREED, TO SEPARATE ROLES OF CEO AND BOARD CHAIRMAN

* AQUA METALS INC - INDEPENDENT DIRECTOR VINCENT L. DIVITO HAS BEEN ELECTED BY BOARD TO BE NON-EXECUTIVE CHAIRMAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.