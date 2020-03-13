Healthcare
March 13, 2020 / 5:31 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Aquafil FY Net Profit Shrinks To EUR 9.0 Mln

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Aquafil SpA:

* FY TOTAL REVENUE EUR 549.0 MILLION VERSUS EUR 555.2 MILLION YEAR AGO

* FY NET PROFIT EUR 9.0 MILLION VERSUS EUR 30.1 MILLION YEAR AGO

* CORONAVIRUS AND THE GROUP’S ACTIVITIES LIMITED IMPACTS IN CHINA

* CORONAVIRUS, AT PRESENT, GROUP HAS NOT SUFFERED SIGNIFICANT NEGATIVE EFFECTS ON PRODUCTION, LOGISTICS AND COMMERCIAL LEVELS IN TERMS OF SALES VOLUMES AND ENTRY OF NEW ORDERS FROM ITS CUSTOMERS

* ON CORONAVIRUS, CURRENT EVOLUTION OF THE PHENOMENON DOES NOT ALLOW TODAY TO EXPRESS ASSESSMENTS ON ITS FUTURE EVOLUTION

* EMEA REORGANISATION OF MANUFACTURING ACTIVITIES EXPECTED SAVINGS OF ABOUT €4.0 MILLION IN 2020

* ASIA AND OCEANIA: INTEGRATION OF INVISTA BUSINESS COMPLETED WITH EXPECTED SAVINGS OF ABOUT €1.0 MILLION IN 2020

* NORTH AMERICA: 2019 RESULTS ABOVE EXPECTATIONS EXPECTED SAVINGS OF ABOUT €2.5 MILLION IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below