Healthcare
May 21, 2020 / 10:10 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Aquestive Says Expect To Receive Between Up To $100 Million Of Non-Dilutive Capital From Monetization Of Royalty Stream

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Aquestive Therapeutics Inc:

* AQUESTIVE THERAPEUTICS ADVANCES ROYALTY MONETIZATION PLAN AS SUNOVION PHARMACEUTICALS’ APOMORPHINE SUBLINGUAL FILM THERAPY RECEIVES FDA APPROVAL

* AQUESTIVE THERAPEUTICS - CONTINUE TO EXPECT CO WILL RECEIVE BETWEEN $50 MILLION TO $100 MILLION OF NON-DILUTIVE CAPITAL FROM MONETIZATION OF ROYALTY STREAM

* AQUESTIVE THERAPEUTICS - POTENTIAL MONETIZATION OF ROYALTY STREAM TO EXTEND CAPITAL RUNWAY WELL INTO 2021 AND POSSIBLY BEYOND Source text for Eikon: Further company coverage:

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