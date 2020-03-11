Healthcare
March 11, 2020 / 8:44 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Aquestive Therapeutics Reports Q4 Revenue Of $16.4 Million

1 Min Read

March 11 (Reuters) - Aquestive Therapeutics Inc:

* AQUESTIVE THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND RECENT BUSINESS HIGHLIGHTS

* Q4 REVENUE $16.4 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $15.8 MILLION

* CONFIRMS FULL YEAR 2020 REVENUE GUIDANCE

* ANTICIPATE THAT WE WILL HAVE CASH RESOURCES TO TAKE US THROUGH EARLY 2021

* SEES 2020 CASH BURN OF APPROXIMATELY $45 MILLION TO $50 MILLION

* SEES 2020 NON-GAAP ADJUSTED EBITDA LOSS OF APPROXIMATELY $45 MILLION TO $50 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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