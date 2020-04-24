Healthcare
April 24, 2020 / 1:30 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Aquila FY Net Result Up At 0.7 Million Euros

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Aquila SA:

* FY NET RESULT EUR 0.71 MILLION VERSUS EUR 0.6 MILLION YEAR AGO

* FY REVENUE EUR 26.4 MILLION VERSUS EUR 23.2 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING RESULT EUR 1.2 MILLION VERSUS EUR 0.9 MILLION YEAR AGO

* Q1 REVENUE EUR 6.6 MILLION VERSUS EUR 5.8 MILLION YEAR AGO

* AT THIS POINT, WE ARE NOT MEASURING IMPACT PANDEMIC EPISODE WE ARE GOING THROUGH CAN HAVE EVEN IF, AS EVERY TIME OUR COUNTRY GOES INTO A MAJOR CRISIS, OUR BACKLOG TENDS TO INCREASE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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