BRIEF-Aquinox And Astellas Announce Exclusive Licensing Agreement For Rosiptor In Asia-Pacific Region Including Japan

May 9 (Reuters) - Astellas Pharma Inc:
* AQUINOX AND ASTELLAS ANNOUNCE EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT FOR ROSIPTOR IN ASIA-PACIFIC REGION INCLUDING JAPAN
* AQUINOX PHARMACEUTICALS SAYS AQUINOX TO RECEIVE $25 MILLION IN UPFRONT PAYMENT, POTENTIALLY OVER $100 MILLION IN ADDITIONAL MILESTONE PAYMENTS AND ROYALTIES
* AQUINOX- ASTELLAS WILL HAVE EXCLUSIVE RIGHT TO RESEARCH, DEVELOP, COMMERCIALIZE ROSIPTOR FOR ALL HUMAN DISEASES AND CONDITIONS IN JAPAN, OTHER APAC COUNTRIES Source text for Eikon: Further company coverage: