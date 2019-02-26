BRIEF-Arbonia FY EBITDA Of CHF 130.5 Mln

Feb 26 (Reuters) - ARBONIA AG:
* FY EBITDA OF CHF 130.5 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 120.3 MILLION)
* FY NET REVENUE OF CHF 1 374.0 MILLION INCL. VASCO GROUP (+10.3% COMPARED TO LAST YEAR
* FY GROUP RESULT FROM CONTINUING OPERATIONS AND WITHOUT ONE-TIME EFFECTS: CHF 23.8 MILLION
* FY GROUP RESULT FROM CONTINUING OPERATIONS: CHF 38.7 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 37.5 MILLION)
* SEES FOR 2019 ORGANIC REVENUE GROWTH OF AROUND 3% AND AN OPERATING EBITDA OF CHF 128 - 136 MILLION
* TO PAY A DIVIDEND FOR 2018 FINANCIAL YEAR FOR FIRST TIME SINCE 2013 FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)