Switzerland Market Report
February 26, 2019 / 6:16 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Arbonia FY EBITDA Of CHF 130.5 Mln

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - ARBONIA AG:

* FY EBITDA OF CHF 130.5 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 120.3 MILLION)

* FY NET REVENUE OF CHF 1 374.0 MILLION INCL. VASCO GROUP (+10.3% COMPARED TO LAST YEAR

* FY GROUP RESULT FROM CONTINUING OPERATIONS AND WITHOUT ONE-TIME EFFECTS: CHF 23.8 MILLION

* FY GROUP RESULT FROM CONTINUING OPERATIONS: CHF 38.7 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 37.5 MILLION)

* SEES FOR 2019 ORGANIC REVENUE GROWTH OF AROUND 3% AND AN OPERATING EBITDA OF CHF 128 - 136 MILLION

* TO PAY A DIVIDEND FOR 2018 FINANCIAL YEAR FOR FIRST TIME SINCE 2013 FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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