FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
August 14, 2018 / 5:18 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Arbonia H1 EBIT Up At CHF 12.1 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 14 (Reuters) - Arbonia AG:

* GREW BY CHF 87 MILLION, OR 15.6% TO A REVENUE OF CHF 645.6 MILLION IN FIRST HALF OF 2018

* EBITDA ROSE FROM CHF 34.5 MILLION IN PERIOD A YEAR PRIOR TO CHF 44.2 MILLION IN FIRST HALF OF 2018

* EBIT ROSE FROM CHF 6.9 MILLION IN SAME PERIOD LAST YEAR TO CHF 12.1 MILLION IN FIRST HALF OF 2018

* H1 OPERATING INCOME AFTER TAX WITH CONTINUING OPERATIONS AMOUNTED TO CHF 6.7 MILLION VERSUS CHF 0.5 MILLION YEAR AGO

* BY MID 2018, ARBONIA IS ON TRACK TO ACHIEVE ITS FINANCIAL TARGETS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.