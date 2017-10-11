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BRIEF-Arbuthnot Banking says quarterly written loans volume rises
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#Financials
October 11, 2017 / 6:25 AM / 10 days ago

BRIEF-Arbuthnot Banking says quarterly written loans volume rises

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 11 (Reuters) - ARBUTHNOT BANKING GROUP PLC:

* ‍OVERALL LENDING PIPELINE REMAINS STRONG DURING QUARTER, WITH AGGREGATE VOLUMES OF WRITTEN LOANS 75 PCT HIGHER THAN AT SAME TIME IN PRIOR YEAR​

* “‍REMAINS ACTIVE IN DEVELOPING NEW BUSINESSES TO DIVERSIFY ITS SOURCES OF INCOME”​

* OVER QUARTER, ‍OVERALL COST OF FUNDS FOR ARBUTHNOT LATHAM HAS FALLEN BY 30 PCT FROM PRIOR YEAR TO A BLENDED RATE OF 0.49​

* COMMERCIAL BANK IS INVESTING IN INFRASTRUCTURE TO LAUNCH A COMMERCIAL PROPERTY FUND​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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