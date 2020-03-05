Healthcare
March 5, 2020 / 12:47 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Arbutus Biopharma Reports Q4 Loss Per Share Of $2.89

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Arbutus Biopharma Corp:

* ARBUTUS REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR END 2019 FINANCIAL RESULTS, CONFIRMS 2020 CORPORATE OBJECTIVES AND PROVIDES PIPELINE UPDATE

* Q4 LOSS PER SHARE $2.89

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.36 — REFINITIV IBES DATA

* ARBUTUS BIOPHARMA - ENDED YEAR WITH $90.8 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS & SHORT-TERM INVESTMENTS, IS SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS INTO MID-2021

* ARBUTUS BIOPHARMA - EXPECTS TO UTILIZE BETWEEN $54 TO $58 MILLION OF CASH & INVESTMENTS TO FUND OPERATIONS IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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