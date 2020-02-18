Healthcare
February 18, 2020 / 11:01 PM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-Arca Biopharma Says FDA Issued Special Protocol Assessment Agreement For Single Phase 3 Clinical Trial For Precision-AF

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) - ARCA Biopharma Inc:

* ARCA BIOPHARMA ANNOUNCES FISCAL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* ARCA BIOPHARMA INC - U.S. FDA ISSUED A SPECIAL PROTOCOL ASSESSMENT (SPA) AGREEMENT FOR A SINGLE PHASE 3 CLINICAL TRIAL FOR PRECISION-AF

* ARCA BIOPHARMA INC - ARCA ANTICIPATES INITIATING PRECISION-AF IN Q4 OF 2020

* ARCA BIOPHARMA- WILL NEED TO RAISE ADDITIONAL CAPITAL, COMPLETE PARTNERSHIP OR OTHER POSSIBLE STRATEGIC TRANSACTION, TO FUND FUTURE OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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