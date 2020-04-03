Healthcare
April 3, 2020 / 3:17 PM / in a few seconds

BRIEF-Arcelormittal South Africa Says Lockdown Have Increased Risk Of Defaulting Customers

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Arcelormittal South Africa Ltd:

* JSE: ACL - ACL - IMPACT OF COVID-19 AND 21-DAY LOCKDOWN, AVAILABILITY O ANNUAL FINANCIAL STSTATEMENTS; ANNUAL GENERAL MEETING

* ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA-LOCKDOWN CREATED UNCERTAINTY ON EXTENT & TIMING OF IMPACT ON PRODUCTION & SALES VOLUMES

* ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA- LOCKDOWN HAVE INCREASED RISK OF DEFAULTING CUSTOMERS

* ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA - IMPLEMENTED SALARY REDUCTIONS FOR ALL EMPLOYEES WITH EFFECT FROM APRIL 2020 FOR A LIKELY PERIOD OF THREE MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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