Healthcare
May 19, 2020 / 9:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Arch Biopartners Expands Main Goal Of Phase II Trial For Lead Drug LSALT Peptide In Patients With COVID-19

1 Min Read

May 19 (Reuters) - Arch Biopartners Inc:

* ARCH BIOPARTNERS EXPANDS THE PRIMARY ENDPOINT OF ITS PHASE II TRIAL TO INCLUDE PREVENTION OF MULTIPLE ORGAN INJURIES IN PATIENTS WITH COVID-19

* ARCH BIOPARTNERS - PHASE II TRIAL EXPECTED TO COMMENCE IN SUMMER OF 2020

* ARCH BIOPARTNERS INC - PRIMARY ENDPOINT OF PHASE II TRIAL NOW INCLUDES ACUTE KIDNEY INJURY , CARDIOMYOPATHY, AS COMPONENTS, IN COVID-19 PATIENTS

* ARCH - PRIMARY ENDPOINT OF PHASE II TRIAL INCLUDES ACUTE LIVER INJURY, COAGULOPATHY, ALL-CAUSE MORTALITY, AS COMPONENTS, IN COVID-19 PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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