FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 6, 2018 / 4:22 PM / a day ago

BRIEF-Arcona Property Fund FY Operating Result Up At Eur 2.13 Million

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Arcona Property Fund NV:

* 2017 NET RESULT AT EUR 5.56 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 292,000 YEAR AGO

* FY OPERATING RESULT EUR 2.13 MILLION VERSUS EUR 748,000 YEAR AGO

* FOR 2018, EXPECTS OPERATING RESULT TO REACH EUR 2.4 MILLION

* PROPOSES DIVIDEND OF EUR 0.14/SHARE IN CASH FOR 2017

* FOR 2018, SEES EXPANSION OF PORTFOLIO THROUGH ACQUISITIONS FOR TOTAL SIZE OF C. EUR 50 MILLION

* EXPECTS TO REACH SIZE OF EUR 500 MILLION IN 2022

* LOAN-TO-VALUE RATIO UP AT 52.7 PERCENT IN 2017

* IN 2017, SIZE OF FUND AT EUR 99 MILLION VERSUS EUR 83 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.