BRIEF-Arcona Property Fund FY Operating Result Up At Eur 2.13 Million

April 6 (Reuters) - Arcona Property Fund NV:
* 2017 NET RESULT AT EUR 5.56 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 292,000 YEAR AGO
* FY OPERATING RESULT EUR 2.13 MILLION VERSUS EUR 748,000 YEAR AGO
* FOR 2018, EXPECTS OPERATING RESULT TO REACH EUR 2.4 MILLION
* FOR 2018, SEES EXPANSION OF PORTFOLIO THROUGH ACQUISITIONS FOR TOTAL SIZE OF C. EUR 50 MILLION
* LOAN-TO-VALUE RATIO UP AT 52.7 PERCENT IN 2017
* IN 2017, SIZE OF FUND AT EUR 99 MILLION VERSUS EUR 83 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)