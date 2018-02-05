BRIEF-Arconic Reports Q4 Loss Per Share $1.51

Feb 5 (Reuters) - Arconic Inc:
* ARCONIC REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* WILL RELOCATE ITS GLOBAL HEADQUARTERS IN 2018 OUT OF NEW YORK CITY TO A MORE COST-EFFECTIVE LOCATION
* EXPECTS TO COMPLETE HEADQUARTERS RELOCATION BY END OF 2018.
* ANNOUNCED SHARE REPURCHASE PROGRAM OF UP TO $500 MILLION AND $500 MILLION EARLY DEBT REDUCTION
* CHIP BLANKENSHIP, WHO OFFICIALLY JOINED COMPANY ON JANUARY 15, HAS INITIATED A REVIEW OF ARCONIC‘S STRATEGY AND PORTFOLIO
* EXPECTS TO COMPLETE STRATEGY AND PORTFOLIO REVIEW BY END OF YEAR
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.60, REVENUE VIEW $13.10 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.24, REVENUE VIEW $3.09 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: