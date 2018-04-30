FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 30, 2018 / 3:05 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Arconic Says Updated 2018 Guidance Assumes Current Aluminum Prices Will Hold At These Elevated Levels

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Arconic Inc:

* ARCONIC SAYS REVENUE FOR Q1, WAS UP 8 PERCENT YEAR-OVER-YEAR AS ALUMINUM PRICES ACCOUNTED FOR $109 MILLION OR ABOUT 40 PERCENT OF THE INCREASE - CONF CALL

* ARCONIC SAYS UPDATED 2018 GUIDANCE ASSUMES THAT CURRENT ALUMINUM PRICES WILL HOLD AT THESE ELEVATED LEVELS - CONF CALL

* ARCONIC SAYS REDUCED GUIDANCE ASSUMES ALUMINUM PRICE AND MIDWEST PREMIUM OF $2,720 PER METRIC TON FOR Q2 THROUGH Q4 AT AVERAGE ALUMINUM PRICE AND MIDWEST PREMIUM OF $2,660 PER METRIC TON - CONF CALL

* ARCONIC SAYS BEEN IN ACTIVE DISCUSSIONS WITH VARIOUS DEPARTMENTS OF THE U.S. GOVERNMENT ON THE PROCESS OF SANCTION SUPPLY - CONF CALL

* ARCONIC SAYS SOME OF OUR OPERATIONS DOING BUSINESS WITH RUSAL FOR THEIR PRIMARY ALUMINUM SUPPLY ARE OPERATING NORMALLY - CONF CALL Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.