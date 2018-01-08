FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
Predictions 2018
Iran
North Korea
Myanmar
Investigates
Future Of Money
Politics
FirstJobs
LifeLessons
Commentary
#Market News
January 8, 2018 / 1:23 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Arconic To Freeze Pension Plans For U.S.-Based Salaried, Non-Bargained Hourly Employees

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Arconic Inc:

* ARCONIC TO FREEZE PENSION PLANS FOR U.S.-BASED SALARIED AND NON-BARGAINED HOURLY EMPLOYEES

* ARCONIC INC - IN Q1 OF 2018, CO EXPECTS TO RECORD LIABILITY DECREASE OF ABOUT $140 MILLION RELATED TO REDUCTION OF FUTURE BENEFITS

* ARCONIC INC - ‍FOR FY 2018, COMPANY EXPECTS PENSION-RELATED EXPENSE TO BE LOWER BY APPROXIMATELY $50 MILLION PRE-TAX COMPARED TO 2017 FULL-YEAR EXPENSES​

* ARCONIC INC - ‍RETIREES ALREADY COLLECTING BENEFITS AND FORMER EMPLOYEES WITH VESTED BENEFITS UNDER PENSION PLANS WILL NOT BE IMPACTED BY THE CHANGE​

* ARCONIC INC - ‍PROVIDING ADDITIONAL TRANSITION CONTRIBUTION OF 3% OF ELIGIBLE COMPENSATION FOR REMAINING NINE MONTHS OF 2018 FOR AFFECTED EMPLOYEES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.