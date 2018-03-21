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March 21, 2018 / 12:16 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Arcos Dorados Q4 Earnings Per Share $0.33

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Arcos Dorados Holdings Inc:

* ARCOS DORADOS REPORTS FOURTH QUARTER & FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 SAME STORE SALES ROSE 9.1 PERCENT

* FOR FULL YEAR 2018, COMPANY EXPECTS TO OPEN BETWEEN 65 AND 70 NEW RESTAURANTS

* COMPANY EXPECTS TOTAL CAPITAL EXPENDITURES TO BE BETWEEN $200 MILLION AND $230 MILLION FOR 2018

* FOR 2017-2019 PERIOD, COMPANY NOW EXPECTS TO OPEN AT LEAST 200 NEW RESTAURANTS

* ARCOS DORADOS - FOR 2017-2019 PERIOD, TO REINVEST AT LEAST $390 MILLION IN EXISTING RESTAURANTS, INVEST AT LEAST $660 MILLION IN TOTAL CAPITAL EXPENDITURES Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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