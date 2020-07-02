Healthcare
July 2, 2020 / 6:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-ArcticZymes Enters Agreement Regarding COVID-19 Vaccine Candidate

1 Min Read

July 2 (Reuters) - Arcticzymes Technologies ASA:

* ARCTICZYMES HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT WITH REITHERA TO SUPPLY ITS SAN PRODUCT FOR REITHERA’S COVID-19 VACCINE CANDIDATE

* VACCINE CANDIDATE, WHICH IS BASED ON REITHERA’S VIRAL VECTOR TECHNOLOGY, IS SCHEDULED TO ENTER CLINICAL TRIALS SOON

* ARCTICZYMES AS, A UNIT OF ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA, ANNOUNCES THAT IT HAS ENTERED INTO SUPPLY AGREEMENT WITH REITHERA SRL (ROME, ITALY) FOR SUPPLY OF SALT ACTIVE NUCLEASE (SAN-HQ) TO BE USED IN DEVELOPMENT AND MANUFACTURING OF REITHERA’S NOVEL VACCINE CANDIDATE AGAINST COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below