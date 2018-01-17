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January 17, 2018 / 12:52 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Arcturus Announces Expansion Of Collaboration With Takeda

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - Arcturus Therapeutics Ltd:

* ARCTURUS THERAPEUTICS ANNOUNCES EXPANSION OF COLLABORATION WITH TAKEDA PHARMACEUTICALS TO DEVELOP RNA-BASED THERAPEUTICS FOR THE TREATMENT OF NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS (NASH) AND OTHER GI DISORDERS

* ARCTURUS THERAPEUTICS - TAKEDA, CO TO DEVELOP RNA-BASED THERAPEUTICS FOR TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS, OTHER GASTROINTESTINAL

* ARCTURUS - TO DEVELOP TREATMENT OF NASH AND GI RELATED DISORDERS USING CO‘S LUNAR LIPID-MEDIATED DELIVERY SYSTEMS & UNA OLIGOMER CHEMISTRY Source text for Eikon: Further company coverage:

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