BRIEF-Arcturus Therapeutics Reports Fourth Quarter And Year End 2019 Financial Results

March 11 (Reuters) - Arcturus Therapeutics Holdings Inc :
* ARCTURUS THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR END 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $3.0 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $3.6 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.53 — REFINITIV IBES DATA
* ARCTURUS THERAPEUTICS LTD - CORONAVIRUS VACCINE PROGRAM INITIATED
* ARCTURUS THERAPEUTICS LTD - IND FILED FOR FLAGSHIP PROGRAM ARCT-810
* ARCTURUS THERAPEUTICS LTD - CASH, CASH EQUIVALENTS, AND INVESTMENTS TOTALED $71.4 MILLION AS OF DECEMBER 31, 2019
* ARCTURUS THERAPEUTICS LTD - COMPANY’S CURRENT CASH POSITION IS EXPECTED TO BE SUFFICIENT TO SUPPORT OPERATIONS THROUGH Q1 OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: