FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Beverages - Distillers & Wineries
February 20, 2018 / 6:02 AM / in 11 hours

BRIEF-Arcus Q4 EBITDA rises to NOK 166 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Arcus Asa:

* Q4 OPERATING REVENUE NOK 831.1‍​ MILLION VERSUS NOK 811.4 MILLION YEAR AGO

* Q4 EBITDA NOK ‍​166.0 MILLION VERSUS NOK 115.9 MILLION YEAR AGO

* THE BOARD PROPOSES A DIVIDEND OF 1.66 NOK/SHARE‍​

* AT YEAR END ARCUS MADE A GOODWILL IMPAIRMENT OF 22.7 MNOK, RELATED TO THE ACQUISITION OF EXCELLARS IN 2011‍​

* SEVERAL GROWTH INITIATIVES ARE IN PLACE FOR 2018: INCREASED ACTIVITY IN THE NON-MONOPOLY MARKETS, RELAUNCH OF GAMMEL OPLAND AS A PREMIUM AQUAVIT, AND A REVITALIZED WINE PORTFOLIO E.G. TENDER WINS AND NEW PRODUCTS‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.