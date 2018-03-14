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March 14, 2018 / 5:49 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Ardian Group And Sofina Launch Sale Of Part Of Their Stakes In Mersen

Reuters Staff

2 Min Read

March 14 (Reuters) - ARDIAN GROUP AND SOFINA:

* BLOCK TRADE: ARDIAN GROUP AND SOFINA ANNOUNCE TODAY THE LAUNCH OF THE SALE OF PART OF THEIR RESPECTIVE STAKES IN MERSEN, S.A.

* ARDIAN GROUP AND SOFINA ANNOUNCE TODAY THE LAUNCH OF THE SALE OF PART OF THEIR RESPECTIVE STAKES IN MERSEN, S.A.‍​

* BLOCK TRADE: ARDIAN GROUP AND SOFINA - SELLING C. 2.2 MILLION MERSEN SHARES IN AGGREGATE, REPRESENTING APPROXIMATELY 11% OF THE COMPANY’S SHARE CAPITAL

* THE SELLERS ARE SELLING C. 2.2 MILLION MERSEN SHARES IN AGGREGATE, REPRESENTING APPROXIMATELY 11% OF THE COMPANY’S SHARE CAPITAL, IN A PRIVATE PLACEMENT RESERVED TO INSTITUTIONAL INVESTORS‍​

* FOLLOWING THIS TRANSACTION, ARDIAN GROUP AND SOFINA WILL HOLD RESPECTIVELY 10% AND 5% OF MERSEN’S SHARE CAPITAL

* BLOCK TRADE: ARDIAN GROUP AND SOFINA - FOLLOWING TRANSACTION, ARDIAN GROUP AND SOFINA WILL HOLD RESPECTIVELY C. 2.1M AND C.1.0M SHARES

* MERSEN PLACEMENT IS MANAGED BY BNP PARIBAS ACTING AS SOLE GLOBAL COORDINATOR AND JOINT BOOKRUNNER AND SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACTING AS JOINT BOOKRUNNER

* BLOCK TRADE: ARDIAN GROUP AND SOFINA - AS PART OF THE PLACEMENT, MERSEN INTENDS TO BUY BACK 200,000 SHARES Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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