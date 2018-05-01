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May 1, 2018 / 1:01 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Arena Pharma And Outpost Medicine Enter Into Licensing Agreement For Undisclosed Novel Compound

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Arena Pharmaceuticals Inc:

* ARENA PHARMACEUTICALS AND OUTPOST MEDICINE ENTER INTO LICENSING AGREEMENT FOR UNDISCLOSED NOVEL COMPOUND

* ARENA PHARMACEUTICALS - WILL GET UPFRONT FEE COMPRISED OF CASH AND EQUITY TOTALING $3.0 MILLION

* ARENA PHARMACEUTICALS - ELIGIBLE TO GET ABOUT $100 MILLION IN MILESTONE PAYMENTS AS PART OF DEAL

* ARENA - CO, OUTPOST MEDICINE TO ADVANCE UNDISCLOSED, PRECLINICAL COMPOUND WITH POTENTIAL UTILITY IN TREATING GENITOURINARY DISORDERS

* ARENA - COMPOUND THAT IS PART OF DEAL WITH OUTPOST MEDICINE TARGETS UNDISCLOSED G PROTEIN-COUPLED RECEPTOR , WAS INTERNALLY DISCOVERED BY ARENA Source text for Eikon: Further company coverage:

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