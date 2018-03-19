FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 19, 2018 / 8:53 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Arena Pharmaceuticals Reports Positive Phase 2 Results For Oasis Trial For Etrasimod

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Arena Pharmaceuticals Inc:

* ARENA PHARMACEUTICALS REPORTS POSITIVE PHASE 2 RESULTS FOR THE OASIS TRIAL FOR ETRASIMOD IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS

* HIGH DOSE ETRASIMOD GROUP ACHIEVED STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN CLINICAL REMISSION IN STUDY

* TRIAL MET PRIMARY, SECONDARY ENDPOINTS WITH STATISTICAL SIGNIFICANCE FOR PATIENTS GETTING HIGH DOSE ETRASIMOD FOR 12 WKS

* ETRASIMOD WAS WELL TOLERATED, HAD FEWER PATIENTS WITH SERIOUS ADVERSE EVENTS VERSUS PLACEBO IN STUDY

* IMPACT ON HEART RATE, ATRIOVENTRICULAR (AV) CONDUCTION LOW IN STUDY WITH NO DISCONTINUATIONS RELATED TO BRADYCARDIA OR AV BLOCK

* NO INCREASES IN LIVER FUNCTION TESTS VERSUS PLACEBO, NO REPORTS OF MACULAR EDEMA OR PULMONARY FUNCTION TEST ABNORMALITIES IN STUDY

* INTENDS TO INITIATE PHASE 3 PROGRAM IN ULCERATIVE COLITIS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.