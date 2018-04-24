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April 24, 2018 / 5:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Argenx To Present Complete Data From Phase 2 Proof-Of-Concept Trial Of Efgartigimod (Argx-113)

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - ARGENX NV:

* REG-ARGENX TO PRESENT COMPLETE DATA FROM PHASE 2 PROOF-OF-CONCEPT TRIAL OF EFGARTIGIMOD (ARGX-113) IN GENERALIZED MYASTHENIA GRAVIS AT AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY (AAN) ANNUAL MEETING

* EIGHT-WEEK FOLLOW-UP DATA SHOW SEPARATION OF CLINICAL EFFICACY SCORES BETWEEN TREATMENT GROUP AND PLACEBO GROUP THROUGH DURATION OF STUDY

* TOTAL AND PATHOGENIC IGG REDUCTION CORRELATES WITH DISEASE SCORE IMPROVEMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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