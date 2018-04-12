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April 12, 2018 / 5:14 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Argenx To Receive Third Preclinical Milestone Payment From Collaboration With Leo Pharma

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - ARGENX:

* TO RECEIVE THIRD PRECLINICAL MILESTONE PAYMENT FROM COLLABORATION WITH LEO PHARMA - MILESTONE ASSOCIATED WITH CTA APPROVAL FOR ARGX

* AS PART OF AGREEMENT, ARGENX HAS GRANTED LEO PHARMA AN EXCLUSIVE OPTION TO OBTAIN A WORLDWIDE, EXCLUSIVE LICENSE TO ARGX-112 PROGRAM,

* ARGX-112 PROGRAM AIMS TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE LICENSED PRODUCTS FOR INFLAMMATORY SKIN DISORDERS

* MAY RECEIVE FURTHER REGULATORY AND CLINICAL MILESTONE PAYMENTS UP TO APPROX. EUR 100MM AS WELL AS ROYALTIES ON NET SALES OF ANY PRODUCT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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