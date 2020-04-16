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April 16, 2020 / 7:51 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Argo Group Shareholders Elect New Board Members At AGM

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Argo Group International Holdings Ltd :

* ARGO GROUP SHAREHOLDERS ELECT NEW BOARD MEMBERS AT 2020 ANNUAL GENERAL MEETING

* ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS - SHAREHOLDERS APPROVED PROPOSALS TO REDUCE MAXIMUM BOARD SIZE FROM 13 TO 11 DIRECTORS

* ARGO GROUP INTERNATIONAL - SHAREHOLDERS’ ELECTION OF 3 NEW BOARD MEMBERS,BERNARD BAILEY, FRED DONNER & ARGO GROUP CEO KEVIN J. REHNBERG

* ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS - SHAREHOLDERS APPROVED TO DECLASSIFY BOARD, VOTING ON FULL BOARD ANNUALLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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