FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 3, 2018 / 8:20 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Arista Networks Reports Q1 EPS $1.79

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Arista Networks Inc:

* ARISTA NETWORKS, INC. REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.66

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.79

* Q1 REVENUE $472.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $463.4 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.51 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FOR Q2 OF 2018, EXPECT REVENUE BETWEEN $500 AND $514 MILLION

* FOR Q2 OF 2018, EXPECT NON-GAAP GROSS MARGIN BETWEEN 62% TO 64%

* FOR Q2 OF 2018, EXPECT NON-GAAP OPERATING MARGIN OF APPROXIMATELY 32% TO 34%

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.68, REVENUE VIEW $506.2 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.