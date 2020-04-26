BRIEF-Aristocrat Leisure Announces Suspension Of FY2020 Interim Dividend

April 27 (Reuters) - Aristocrat Leisure Ltd:
* BALANCE SHEET REMAINS STRONG, WITH OVER $1 BILLION IN AVAILABLE LIQUIDITY
* AROUND 1,000 STAFF WILL BE STOOD DOWN UNTIL END OF JUNE 2020
* ARISTOCRAT LEISURE -UNTIL END OF SEPT, BASE SALARY OF MANAGING DIRECTOR & CEO, TREVOR CROKER, WILL BE REDUCED BY 30%
* AROUND 200 ROLES WILL BE REMOVED PERMANENTLY FROM BUSINESS
* CUTS OF 10 - 20% TO BASE SALARIES WILL BE APPLIED TO AROUND 1,500 STAFF
* COST REDUCTION INITIATIVES SEEN TO DELIVER $100 MILLION IN SAVINGS OVER REMAINDER OF FY ENDED 30 SEPT
* FEES PAYABLE TO BOARD OF DIRECTORS WILL BE REDUCED BY 20%
* DO NOT INTEND TO DECLARE INTERIM DIVIDEND AS PART OF HY RESULTS Source text reut.rs/2VDSw9R Further company coverage: