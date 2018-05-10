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May 10, 2018 / 8:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Aritzia Inc Qtrly Comparable Sales Growth Was 6 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Aritzia Inc:

* ARITZIA REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS

* ARITZIA INC QTRLY NET REVENUE INCREASED BY 11.9% TO $219.8 MILLION FROM $196.4 MILLION IN Q4 LAST YEAR

* ARITZIA INC QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.19

* ARITZIA INC SEES FISCAL 2019 NET CAPITAL EXPENDITURES IN RANGE OF $55 MILLION TO $60 MILLION WITH APPROXIMATELY 50% FOR STORE NETWORK EXPANSION

* ARITZIA INC - COMPANY REMAINS ON TRACK TO MEET OR EXCEED ITS STATED FISCAL 2021 PERFORMANCE TARGETS Source text for Eikon: Further company coverage:

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