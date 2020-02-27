Healthcare
February 27, 2020 / 7:12 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Arjo Starts Randomized Controlled Trial For Wound Care Treatment

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Arjo AB (publ):

* ARJO INITIATES A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL FOR WOUND CARE TREATMENT AFTER STRONG EVALUATION RESULTS

* WILL TODAY PUBLISH RESULTS FROM A HIGHLY SUCCESSFUL MULTI-CENTRE CLINICAL EVALUATION FOR RECENTLY LAUNCHED WOUNDEXPRESS™

* EVALUATION IS SHOWING HIGHLY PROMISING RESULTS

* IN OVER 95% OF CASES, SIGNIFICANT IMPROVEMENT WAS SEEN IN WOUND HEALING AND IN A THIRD OF CASES, WOUNDS HEALED ENTIRELY.

* FURTHER, OVER 95% OF PATIENTS REPORTED SIGNIFICANT REDUCTION OF PAIN AND INCREASED QUALITY OF LIFE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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