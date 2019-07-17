Switzerland Market Report
July 17, 2019 / 8:19 AM / in 2 hours

BRIEF-Arkos Disputes Validity Of Burckhardt Compression Equity Call

1 Min Read

July 17 (Reuters) - Burckhardt Compression Holding AG :

* ARKOS SAYS PENDING LITIGATION BROUGHT BY ARKOS AGAINST BURCKHARDT ENTITIES MUST BE RESOLVED PRIOR TO ANY LEGITIMATE TRANSFER OF UNITS INCLUDING ARKOS FIELD SERVICES

* ARKOS SAYS BURCKHARDT MADE MISLEADING CLAIMS IN ITS NOTICE OF ITS EXERCISE OF A CALL OPTION TO ACQUIRE A MAJORITY INTEREST IN ARKOS FIELD SERVICES, LP

* ARKOS FIELD SERVICES SAYS STRONGLY DISPUTES THE VALIDITY OF THE EQUITY CALL AND HAS NO PLANS TO CHANGE THE MANAGEMENT OR OWNERSHIP STRUCTURE Source text for Eikon: [here ] Further company coverage: (Reporting by John Miller)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below