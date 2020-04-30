BRIEF-Armada Hoffler Properties Reports First Quarter 2020 Results

April 30 (Reuters) - Armada Hoffler Properties Inc:
* ARMADA HOFFLER PROPERTIES REPORTS FIRST QUARTER 2020 RESULTS
* ARMADA HOFFLER PROPERTIES - SUSPENDS DIVIDEND ON COMMON STOCK AND REDUCES BOARD & CEO COMPENSATION
* ARMADA HOFFLER PROPERTIES - CEO LOUIS HADDAD ELECTS TO REDUCE SALARY BY 25%
* TOTAL CONSTRUCTION CONTRACT BACKLOG WAS $235.6 MILLION AT END OF Q1
* ARMADA HOFFLER - CO WITHDRAWN ITS 2020 FULL-YEAR NORMALIZED FFO GUIDANCE THAT WAS PREVIOUSLY ISSUED ON FEB 6
* QTRLY TOTAL REVENUES $89.6 MILLION VERSUS $47.9 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: