Healthcare
April 27, 2020 / 12:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Armour Energy Is Taking Steps To Reduce Corporate Costs By A Minimum Of 35%

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Armour Energy Ltd:

* TAKING STEPS TO REDUCE CORPORATE COSTS BY A MINIMUM OF 35%

* AIMING TO REDUCE OPERATING EXPENDITURE AT ITS KINCORA GAS PROJECT BY ABOUT 20%

* WILL ALSO REDUCE, & WHERE POSSIBLE, DEFER PLANNED EXPLORATION & CAPITAL EXPENDITURES FOR 2020

* WILL INCLUDE A NUMBER OF REDUNDANCIES

* EXECUTIVE CHAIRMAN AND NON‐EXECUTIVE DIRECTORS WILL REDUCE THEIR FEES BY 20%

* FUTURE CONSIDERATION WILL BE GIVEN TO PARTIAL PAYMENT OF DIRECTOR FEES IN SHARES

* WILL SEEK TO REDUCE ALL OTHER OVERHEADS INCLUDING CONTRACTOR HOURS AND RATES, ADMINISTRATION COSTS AND OFFICE RENT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below