BRIEF-Armstrong World Industries Q4 Earnings Per Share $1.92

Feb 26 (Reuters) - Armstrong World Industries Inc:
* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES QTRLY REPORTED NET SALES $214.3 MILLION, UP 9 PERCENT
* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES SEES 2018 NET SALES GROWTH OF 5-7 PERCENT
* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES SEES DOUBLE DIGIT EBITDA GROWTH IN 2018
* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES SEES ADJUSTED FREE CASH FLOW GROWTH OF 20-30 PERCENT IN 2018
* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.50
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.67, REVENUE VIEW $214.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $938.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: