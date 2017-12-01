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BRIEF-Armstrong World Industries Says Entered A Consent Between Co, Units, Others, Amending Existing Amended Agreement, Dated As Of April 1, 2016​
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December 1, 2017 / 9:52 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Armstrong World Industries Says Entered A Consent Between Co, Units, Others, Amending Existing Amended Agreement, Dated As Of April 1, 2016​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Armstrong World Industries Inc:

* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES- ‍ON NOV 27, CO ENTERED A CONSENT BETWEEN CO, UNITS, OTHERS, AMENDING EXISTING AMENDED AGREEMENT, DATED AS OF APRIL 1, 2016​

* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC - ‍ CONSENT AMENDS CONSENT TO SALE OF INTERNATIONAL BUSINESS WITHIN TWELVE MONTHS AS A DISPOSITION - SEC FILING​

* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES-CONSENT AMENDS TO PROVIDE FOR WAIVER OF MANDATORY PREPAYMENT REQUIRED RELATED TO RECEIPT BY CO OF CASH PROCEEDS FROM SALE​ Source text: [bit.ly/2AODyow] Further company coverage:

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