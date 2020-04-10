Healthcare
April 10, 2020 / 11:38 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Arrowhead Pharmaceuticals Files For Regulatory Clearance To Begin Phase 1/2A Study Of Aro-Enac For Treatment Of Cystic Fibrosis

1 Min Read

April 10 (Reuters) - Arrowhead Pharmaceuticals Inc:

* ARROWHEAD PHARMACEUTICALS FILES FOR REGULATORY CLEARANCE TO BEGIN PHASE 1/2A STUDY OF ARO-ENAC FOR TREATMENT OF CYSTIC FIBROSIS

* ARROWHEAD PHARMACEUTICALS - APPLICATION FOR APPROVAL OF CLINICAL TRIAL IS BEING SUBMITTED TO A LOCAL ETHICS COMMITTEE

* ARROWHEAD PHARMACEUTICALS - APPLICATION TO BEGIN PHASE 1/2A STUDY OF ARO-ENAC IS BEING SUBMITTED TO NEW ZEALAND MEDICINES & MEDICAL DEVICES SAFETY AUTHORITY FOR REVIEW Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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