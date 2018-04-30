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April 30, 2018 / 8:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Arteria FY Net Result Turns To Loss Of 41.8 Mln Zlotys

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - ARTERIA SA:

* REPORTED ON SATURDAY FY NET LOSS OF 41.8 MILLION ZLOTYS VERSUS PROFIT OF 7.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY REVENUE 168.8 MILLION ZLOTYS VERSUS 178.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY OPERATING PROFIT OF 5.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 10.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY EBITDA 11.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 16.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY NET RESULTS AFFECTED BY WRITE-OFF OF LONG-TERM FINANCIAL INVESTMENTS HELD BY THE COMPANY AT THE LEVEL OF 43.5 MILLION ZLOTYS

* THE NEGATIVE NET RESULT IS OF AN ACCOUNTING NATURE AND DOES NOT IMPACT THE COMPANY’S CURRENT OPERATING ACTIVITY AD PLANS FOR 2018

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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