Healthcare
March 24, 2020 / 5:28 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Arteria Says Coronavirus Epidemic May Negatively Impact Group's Activity And Financial Results

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Arteria SA:

* ON CORONAVIRUS: MAY HAVE NEGATIVE IMPACT ON GROUP’S ACTIVITY AND FINANCIAL RESULTS IN Q1 AND FOLLOWING QUARTERS OF 2020

* STRIVES TO MAINTAIN POSSIBLY HIGH SCALE OF OPERATIONS, QUALITY OF WORK EXECUTED IN CALL CENTER SEGMENT AND SALES SUPPORT, WHICH RESULT IN EXTENSION OF NEW WORK MODELS

* TAKES ACTION TO LIMIT NEGATIVE FINANCIAL EFFECTS, ESPECIALLY IN TERMS OF ENSURING GROUP’S FINANCIAL LIQUIDITY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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