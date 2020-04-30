BRIEF-Arthur J. Gallagher Q1 Earnings Per Share $1.79

April 30 (Reuters) - Arthur J Gallagher & Co:
* ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ANNOUNCES FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $1.73 — REFINITIV IBES DATA
* PLANNING ON CONTRACTING AND/OR FURLOUGHING PORTIONS OF OUR WORKFORCE
* EXPECT FURLOUGH, ATTRITION AND OTHER ACTIONS TO IMPACT LESS THAN 4% OF OUR GLOBAL WORKFORCE
* ADDITIONAL EXPENSE RELATED TO WORKFORCE CHANGES MAY TOTAL $30 MILLION SPREAD OVER NEXT THREE QUARTERS
* HAVE APPROXIMATELY $1.1 BILLION OF AVAILABLE LIQUIDITY AT APRIL 30, 2020
* BELIEVE EXPENSE-BASE ACTIONS WILL SAVE SUBSTANTIAL COSTS, PERHAPS AS MUCH $50 MILLION TO $75 MILLION PER QUARTER
* OF MORE THAN 34,000 EMPLOYEES, CO HAS FEWER THAN 50 CONFIRMED CASES OF COVID-19, CONTRACTED OUTSIDE OF OFFICE LOCATIONS
* QTRLY TOTAL REVENUES $1,866.9 MILLION VERSUS $1,990.6 MILLION
* QTRLY EARNINGS PER SHARE $1.79 Source text (reut.rs/2YjxMGa) Further company coverage: