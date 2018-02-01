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February 1, 2018 / 9:38 PM / in 3 hours

BRIEF-Artisan Partners Asset Management Declares Quarterly And Special Annual Dividend

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Artisan Partners Asset Management Inc :

* ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. DECLARES QUARTERLY AND SPECIAL ANNUAL DIVIDEND

* ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC - DECLARED A SPECIAL ANNUAL DIVIDEND OF $0.79 PER SHARE OF CLASS A COMMON STOCK.

* ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC - DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OF $0.60 PER SHARE OF CLASS A COMMON STOCK

* ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT - EXPECTS SOME PORTION OF ITS 2018 DIVIDEND PAYMENTS TO CONSTITUTE A RETURN OF CAPITAL FOR TAX PURPOSES Source text for Eikon: Further company coverage:

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